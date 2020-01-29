Біля берегів ОАЕ загорівся нафтовий танкер

Масштабна пожежа спалахнула 29 січня на борту нафтового танкера біля узбережжя ОАЕ.

Про це повідомляє BNA.

"Федеральне управління транспорту ОАЕ заявило, що в середу всі дотичні відомства працювали над гасінням пожежі, що спалахнула на борту порожнього панамського танкера, що відійшов на 21 милю від узбережжя ОАЕ та надіслав сигнал тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Федеральне управління транспорту підтвердило, що танкер не був завантажений нафтою, попередньою причиною аварії вважається помилка при здійсненні операцій з технічного обслуговування судна.

Спеціалізований морський портал FleetMon повідомляє, що пожежа сталася на танкері VLCC ZOYA 1, що експлуатується компанією з ОАЕ.