Біля берегів ОАЕ загорівся нафтовий танкер

Біля берегів ОАЕ загорівся нафтовий танкер

Укрінформ
Масштабна пожежа спалахнула 29 січня на борту нафтового танкера біля узбережжя ОАЕ.

Про це повідомляє BNA.

"Федеральне управління транспорту ОАЕ заявило, що в середу всі дотичні відомства працювали над гасінням пожежі, що спалахнула на борту порожнього панамського танкера, що відійшов на 21 милю від узбережжя ОАЕ та надіслав сигнал тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Федеральне управління транспорту підтвердило, що танкер не був завантажений нафтою, попередньою причиною аварії вважається помилка при здійсненні операцій з технічного обслуговування судна. 

Спеціалізований морський портал FleetMon повідомляє, що пожежа сталася на танкері VLCC ZOYA 1, що експлуатується компанією з ОАЕ.

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