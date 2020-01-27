У США горів причал, є загиблі та постраждалі

Унаслідок пожежі на причалі для човнів в окрузі Джексон, що в американському штаті Алабама, загинуло декілька людей, ще 7 були госпіталізовані.

Про це повідомляє телеканал WAFF48 з посиланням на місцевих пожежників.

“Пожежники в окрузі Джексон підтвердили загибель кількох людей в результаті пожежі на причалі для човнів у понеділок вранці”, - йдеться у повідомленні.

WATCH: Sun is up and we’re getting a much better look at the devastation from the overnight fire at the Jackson County Marina. Investigators are still working to determine how many fatalities there are. @waff48 pic.twitter.com/jq26MIJyw2 — Eric Graves WAFF 48 (@ReporterEric) January 27, 2020

За словами рятувальників, семеро людей були госпіталізовані з незначними травмами та ще 7 осіб розшукуються.

BREAKING: Fatal fire at Jackson County Marina. Scottsboro Fire Chief Gene Necklaus tells me he can not confirm the number of dead yet, but 7 people were taken to the hospital and 35 boats are a total loss. Much more information on this devastating fire coming on @waff48 Today. pic.twitter.com/tTB0JoVQvj — Eric Graves WAFF 48 (@ReporterEric) January 27, 2020

Зазначається, що внаслідок пожежі було загалом зруйновано 35 човнів.

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За слова журналіста телекаканалу Еріка Грейвса, нині слідчі намагаються встановити скільки всього людей загинуло.