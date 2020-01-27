У США горів причал, є загиблі та постраждалі

У США горів причал, є загиблі та постраждалі

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Укрінформ
Унаслідок пожежі на причалі для човнів в окрузі Джексон, що в американському штаті Алабама, загинуло декілька людей, ще 7 були госпіталізовані.

Про це повідомляє телеканал WAFF48 з посиланням на місцевих пожежників.

“Пожежники в окрузі Джексон підтвердили загибель кількох людей в результаті пожежі на причалі для човнів у понеділок вранці”, - йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, семеро людей були госпіталізовані з незначними травмами та ще 7 осіб розшукуються.

Зазначається, що внаслідок пожежі було загалом зруйновано 35 човнів.

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За слова журналіста телекаканалу Еріка Грейвса, нині слідчі намагаються встановити скільки всього людей загинуло.

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