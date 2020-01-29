На сервери ООН вчинили одну з найбільших хакерських атак - ЗМІ

Десятки серверів представництв ООН у Женеві та Відні зазнали хакерських атак.

Про це повідомляє The New Humanitarian з посиланням на джерела.

"Згідно з конфіденційним звітом ООН, отриманим The New Humanitarian, десятки серверів ООН - включаючи системи у правозахисних відомствах, а також відділ кадрів - були зламані, також зламано деякі облікові записи адміністраторів", - йдеться у повідомленні.

За словами анонімного чиновника ООН, хакерські атаки на сервери вперше виявили торік улітку.

Як зазначається, ця атака стала однією з найбільших в історії Організації. Вона зачепила десятки серверів у трьох локаціях: офісах ООН у Відні та Женеві, а також женевському офісі верховного комісара ООН з прав людини.

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"Внаслідок атаки вийшли з ладу основні компоненти інфраструктури", - заявив речник ООН Стефан Дюджаррік, який розцінив атаку як "серйозну".

Оскільки точний характер та обсяг викраденої інформації не вдалося визначити, представництва ООН в Женеві та Відні вирішили публічно не розголошувати факт нападу, зазначається у публікації.

Працівників представництв попросили змінити свої паролі, але їм не повідомляли про значні порушення чи про те, що деякі їхні особисті дані можуть бути викрадені.

Основні компоненти інфраструктури, що постраждала, включають інструменти ідентифікації користувачів та паролі, управління операційними системами та панелі безпеки, зазначається у публікації.