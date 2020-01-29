У КНДР біля ядерного полігону стався землетрус

Землетрус магнітудою 2,5 стався у Північній Кореї біля полігону, на якому у 2017 році проводилося ядерне випробовування.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Корейську метеорологічну адміністрацію (KMA).

“Невеликий землетрус був зафіксований на північному сході Північної Кореї у середу вранці. Ймовірно йдеться про природний землетрус, який був викликаний ядерним тестом у 2017 році”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у KMA, землетрус магнітудою 2,5 стався за 3 км від ядерного полігону Пунгері.

Зазначається, що з моменту останнього ядерного випробовування у Пунгері було зафіксовано 13 природних землетрусів біля полігону, зокрема 7 у 2017, 3 - у 2018 і 2 - у 2019 роках.

При цьому їхні магнітуди коливалися від 2,5 до 3,2.

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Як відомо, у травні 2018 року влада Північної Кореї знесла полігон у присутності іноземних журналістів відповідно до процесу з денуклеаризації на Корейському півострові.