У КНДР біля ядерного полігону стався землетрус
Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Корейську метеорологічну адміністрацію (KMA).
“Невеликий землетрус був зафіксований на північному сході Північної Кореї у середу вранці. Ймовірно йдеться про природний землетрус, який був викликаний ядерним тестом у 2017 році”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у KMA, землетрус магнітудою 2,5 стався за 3 км від ядерного полігону Пунгері.
Зазначається, що з моменту останнього ядерного випробовування у Пунгері було зафіксовано 13 природних землетрусів біля полігону, зокрема 7 у 2017, 3 - у 2018 і 2 - у 2019 роках.
При цьому їхні магнітуди коливалися від 2,5 до 3,2.
Як відомо, у травні 2018 року влада Північної Кореї знесла полігон у присутності іноземних журналістів відповідно до процесу з денуклеаризації на Корейському півострові.