Землетрус у Карибському морі відчули на узбережжі США

Землетрус у Карибському морі відчули на узбережжі США

Укрінформ
Мешканці американського Маямі відчули поштовхи від потужного землетрусу магнітудою 7,7, який стався в Карибському морі.

Про це повідомляє Голос Америки.

«У центрі Майамі можна було побачити групи людей, які вибігли з багатоповерхівок... У пожежно-рятувальній службі округу Маямі-Дейд поінформували про безліч дзвінків з повідомленнями про поштовхи, які відчули на собі люди, котрі перебували в багатоповерхових будинках», - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що інформації про постраждалих не надходило.

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Як повідомлялося, 28 січня в Карибському морі стався землетрус магнітудою 7,7. Його епіцентр зафіксовано за 125 кілометрах на північний захід від Ямайки.

Попри силу поштовхів, про жертви та значні руйнування поки що не повідомляється.

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