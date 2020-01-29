В ОАЕ підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

В ОАЕ підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

Укрінформ
В ОАЕ підтвердили перший на Близькому Сході випадок зараження новим коронавірусом з Китаю.

Про це повідомляє інформаційне агентство WAM.

“Міністерство охорони здоров'я та профілактики оголосило про перший випадок (захворювання – ред.) нового коронавірусу в ОАЕ членів сім'ї, які прибули з китайського міста Ухань”, - йдеться у публікації.

У своїй заяві, опублікованій у середу, міністерство додало, що "стан здоров'я інфікованих стабільний, вони знаходяться під медичним наглядом".

Міністерство підтвердило, що у координації з органами охорони здоров'я та іншими зацікавленими органами країни вжито "всіх необхідних заходів безпеки відповідно до наукових рекомендацій, умов та стандартів, затверджених Всесвітньою організацією охорони здоров'я".

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"Загальний стан здоров'я не викликає занепокоєння", - наголошується у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

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