В ОАЕ підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

В ОАЕ підтвердили перший на Близькому Сході випадок зараження новим коронавірусом з Китаю.

Про це повідомляє інформаційне агентство WAM.

“Міністерство охорони здоров'я та профілактики оголосило про перший випадок (захворювання – ред.) нового коронавірусу в ОАЕ членів сім'ї, які прибули з китайського міста Ухань”, - йдеться у публікації.

У своїй заяві, опублікованій у середу, міністерство додало, що "стан здоров'я інфікованих стабільний, вони знаходяться під медичним наглядом".

Міністерство підтвердило, що у координації з органами охорони здоров'я та іншими зацікавленими органами країни вжито "всіх необхідних заходів безпеки відповідно до наукових рекомендацій, умов та стандартів, затверджених Всесвітньою організацією охорони здоров'я".

"Загальний стан здоров'я не викликає занепокоєння", - наголошується у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.