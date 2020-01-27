Військові США підтвердили катастрофу свого літака в Афганістані

Літак військово-повітряних сил США розбився в Афганістані, однак свідчень того, що його було збито, немає.

Про це у Twitter повідомив представник американського контингенту в Афганістані Сонні Леджетт.

«Літак Bombardier E-11A розбився сьогодні в афганській провінції Газні. Причину катастрофи поки не встановлено, проте ознак того, що літак був збитий, немає», - написав він.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) 27 січня 2020 р.

Леджетт також спростував твердження талібів про можливе падіння ще одного літака.

Як повідомлялося, у провінції Газні на сході Афганістану в понеділок розбився американський літак-розвідник. Талібан заявив про те, що його було збито, та взяв відповідальність за це на себе.