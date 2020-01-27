Військові США підтвердили катастрофу свого літака в Афганістані

Військові США підтвердили катастрофу свого літака в Афганістані

Укрінформ
Літак військово-повітряних сил США розбився в Афганістані, однак свідчень того, що його було збито, немає.

Про це у Twitter повідомив представник американського контингенту в Афганістані Сонні Леджетт.

«Літак Bombardier E-11A розбився сьогодні в афганській провінції Газні. Причину катастрофи поки не встановлено, проте ознак того, що літак був збитий, немає», - написав він.

Леджетт також спростував твердження талібів про можливе падіння ще одного літака.

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Як повідомлялося, у провінції Газні на сході Афганістану в понеділок розбився американський літак-розвідник. Талібан заявив про те, що його було збито, та взяв відповідальність за це на себе.

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