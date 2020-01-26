У Росії пройшли акції проти безстрокового перебування Путіна при владі

У Петербурзі під час акції протесту проти дій президента Росії Володимира Путіна щодо змін до конституції затримано п'ять пікетувальників.

Про це повідомляє «МБХ медіа».

Спочатку було затримано 2 активістів, які проводили поодинокі пікети. Євген Козлов стояв з плакатом з фото Путіна і написом «Кощій беззмінний». Марія Малишева тримала плакат «Нове кіно: Шарікови та Маньки-облігації переписують Конституцію, щоб Путін був при владі до труни». Всього в акції взяли участь близько 30 осіб.

Незабаром було затримано третього активіста Дмитра Гусєва. Поліцейські інкримінували йому куріння у недозволеному місці. Ще через деякий час було затримано активістів Влада Баранова та Олександра Тонконогова. Тонконогов був з плакатом «Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі?». Поліцейські пояснили затримання тим, що їм нібито надійшло повідомлення, що на Невському проспекті будуть проходити неузгоджені заходи, і активістів затримують для дачі пояснень.

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Увечері в неділю затриманих відпустили з відділу поліції, склавши протоколи на всіх, крім Козлова.

Як повідомлялося, 15 січня, під час оголошення послання Федеральним зборам РФ, президент Путін ініціював поправки до чинної конституції РФ. Експерти вважають, що таким чином він забезпечує собі безстрокове перебування при владі.