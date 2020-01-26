Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 31
Укрінформ
Кількість загиблих в результаті землетрусу в Туреччині зросла до 31 особи.
Про це повідомляє агенція Anadolu.
#BREAKING Death toll rises to 31 from Turkey's earthquake, says rescue agency— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 25, 2020
Також за останніми даними турецької влади, 1 234 осіб отримали поранення в результаті землетрусу.
Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,8 стався ввечері у п'ятницю, 24 січня, в районі міста Сіврідже (провінція Елязиг) та зачепив сусідні регіони на сході Туреччини.
Після землетрусу було зареєстровано 118 афтершоків магнітудою від 2,7 до 5,4. Поштовхи відчули також у сусідніх Сирії та Грузії.
Фото: АА