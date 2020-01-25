У Туреччині зросла кількість загиблих від землетрусу

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Туреччині зросла до 29 осіб.

Про це повідомляє Anadolu у Twitter.

"Число загиблих у Туреччині зросло до 29, повідомляє місцева рятувальна служба", - йдеться у дописі.

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Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,8 стався ввечері у п'ятницю, 24 січня, в районі міста Сіврідже (провінція Елязиг) та зачепив сусідні регіони на сході Туреччини.

Після землетрусу було зареєстровано 118 афтершоків магнітудою від 2,7 до 5,4. Поштовхи відчули також у сусідніх Сирії та Грузії.

фото: АА