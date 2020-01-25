Ердоган приїхав на похорон жертв руйнівного землетрусу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідав похорон жертв землетрусу на сході Туреччини.

Про це повідомляє Anadolu.

"Президент Реджеп Ердоган у суботу відвідав похорон двох жертв землетрусу у східній провінції Елязиг", - йдеться у повідомленні.

Щонайменше 22 людини загинули та понад 1200 були поранені унаслідок землетрусу магнітудою 6,8 у ніч проти п'ятниці. Поштовхи відчули також у сусідніх країнах Сирії та Грузії.

Ердоган пообіцяв, що держава діятиме швидко для порятунку людей та відновлення інфраструктури.

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"Ми нікого не залишимо без допомоги в районах, що постраждали від землетрусу", - сказав Ердоган.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,8 стався ввечері у п'ятницю, 24 січня, в районі міста Сіврідже (провінція Елязиг) та зачепив сусідні регіони на сході Туреччини.

Після землетрусу було зареєстровано 118 афтершоків магнітудою від 2,7 до 5,4. Кількість загиблих унаслідокв результаті землетрусу на сході Туреччини зросла до понад 20 осіб.

фото: АА