У Гонконгу через коронавірус закривають всі школи

Влада Гонконгу оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом, школи у регіоні закриють на більш як два тижні.

Про це повідомляє AP.

"Очільниця Гонконгу Керрі Лам заявила, що її уряд оголосив спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією та закриє початкові та середні школи на більш як два тижні після Нового року. Навчальні заклади знову відкриються 17 лютого", - йдеться у повідомленні.

Керрі Лам додала, що прямі авіарейси та потяги з міста Ухань не будуть прямувати в регіон.

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Як повідомлялося, у Китаї 1 тисяча 287 осіб уже інфіковані коронавірусом, при цьому 41 випадок мав летальний результат. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Непалі, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press