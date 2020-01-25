“Українським напрямком” у Кремлі замість Суркова займеться Козак — Венедиктов

Українським напрямком в адміністрації президента РФ замість Владислава Суркова, який залишив держслужбу, займеться колишній віце-прем'єр Дмитро Козак.

Про це повідомляє в Telegram головний редактор «Эха Москвы» Олексій Венедиктов.

«Владислав Сурков залишає держслужбу. Український напрямок відходить до щойно призначеного заступника глави адміністрації Дмитра Козака», - пише Венедиктов.

Дійсно, у п'ятницю Козак, недавно відставлений з посади віце-прем'єра РФ, був призначений заступником керівника АП Росії.

У свою чергу, Олексій Чеснаков, який вважається людиною з кола Суркова, повідомив, що помічник президента РФ Владислав Сурков залишив державну службу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі".

Владислав Сурков обіймав посаду помічника президента РФ з 20 вересня 2013 року по даний час, а також у період з 26 березня 2004 року по 7 травня 2008 року.