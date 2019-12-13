У Суркова продовжується істерика: Аваков прокоментував фразу про вино

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що слова помічника президента РФ Владислава Суркова про те, що він нібито був у Парижі нетверезим, свідчить про те, що у Суркова продовжується істерика, бо щось йде не по їх плану.

Про це він заявив у ефірі програми "Право на владу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви серйозно хочете обговорювати цю істерику Суркова, що продовжується?" - сказав Аваков.

Міністр уточнив, що "я вдячний пану Макрону, що він налив делегації за вечерею вино, і воно було непоганим; сподіваюся, що коли Макрон буде тут, ми наллємо йому вина, і це буде наш повноцінний друг, і він нам буде допомагати".

"Те, що Сурков реагує на такі речі, мені каже лише про те, що у нього продовжується істерика, що щось йде не по плану", - переконаний Аваков.

Він зазначив, що краще обговорювати інші речі. Зокрема, міністр попросив показати одну з карт і наголосив, що "коли нам кажуть, що ми злісні порушники Мінських угод, то я звертаю увагу, що це - окупована територія на сьогоднішній момент Донецької і Луганської області... Ось є, наприклад, район Дебальцево, який ми із кров’ю втратили тоді, і це ділянка у районі Старобешево, і по Мінську – 2 це має бути наше".

"Які ви претензії нам пред’являєте, панове росіяни, що ми не виконуємо? Ви – не виконуєте, і у значно більшій кількості пунктів. По Мінську-2 район поблизу Новоазовська має бути повністю звільнений від важкого озброєння. Ми там спостерігаємо скупчення важкої техніки і артилерії, куди не пускають ОБСЄ. Ось що їм треба обговорювати. І наша делегація постійно ці аргументи наводила. Важливо про це розмовляти", - зауважив Аваков.

Водночас міністр підкреслив, що "якщо вони (росіяни — ред.) сходять з розуму, не означає, що ми маємо бути такими; у нас є своя тверда позиція".

Як повідомлялося, 10 грудня Аваков заявив, що у Суркова в Парижі "здали нерви".

Потім росЗМІ повідомляли, що Сурков назвав слова Авакова на переговорах "нормандської четвірки", п'яними фантазіями.