У Суркова продовжується істерика: Аваков прокоментував фразу про вино
Про це він заявив у ефірі програми "Право на владу", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ви серйозно хочете обговорювати цю істерику Суркова, що продовжується?" - сказав Аваков.
Міністр уточнив, що "я вдячний пану Макрону, що він налив делегації за вечерею вино, і воно було непоганим; сподіваюся, що коли Макрон буде тут, ми наллємо йому вина, і це буде наш повноцінний друг, і він нам буде допомагати".
"Те, що Сурков реагує на такі речі, мені каже лише про те, що у нього продовжується істерика, що щось йде не по плану", - переконаний Аваков.
Він зазначив, що краще обговорювати інші речі. Зокрема, міністр попросив показати одну з карт і наголосив, що "коли нам кажуть, що ми злісні порушники Мінських угод, то я звертаю увагу, що це - окупована територія на сьогоднішній момент Донецької і Луганської області... Ось є, наприклад, район Дебальцево, який ми із кров’ю втратили тоді, і це ділянка у районі Старобешево, і по Мінську – 2 це має бути наше".
"Які ви претензії нам пред’являєте, панове росіяни, що ми не виконуємо? Ви – не виконуєте, і у значно більшій кількості пунктів. По Мінську-2 район поблизу Новоазовська має бути повністю звільнений від важкого озброєння. Ми там спостерігаємо скупчення важкої техніки і артилерії, куди не пускають ОБСЄ. Ось що їм треба обговорювати. І наша делегація постійно ці аргументи наводила. Важливо про це розмовляти", - зауважив Аваков.
Водночас міністр підкреслив, що "якщо вони (росіяни — ред.) сходять з розуму, не означає, що ми маємо бути такими; у нас є своя тверда позиція".
Як повідомлялося, 10 грудня Аваков заявив, що у Суркова в Парижі "здали нерви".
Потім росЗМІ повідомляли, що Сурков назвав слова Авакова на переговорах "нормандської четвірки", п'яними фантазіями.