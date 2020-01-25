Кількість жертв землетрусу в Туреччині досягла 20
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Укрінформ
Кількість загиблих в результаті землетрусу на сході Туреччини зросла до 20, кількість постраждалих досягла 1 015 осіб.
Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD).
Наслідки землетрусу в Туреччині / Фото: АА
Землетрус магнітудою 6,8 стався ввечері в п'ятницю, 24 січня, в районі міста Сіврідже (провінція Елязиг) та зачепив сусідні регіони на сході Туреччини.
Після землетрусу було зареєстровано 118 афтершоків магнітудою від 2,7 до 5,4.