Кількість жертв землетрусу в Туреччині досягла 20

Кількість загиблих в результаті землетрусу на сході Туреччини зросла до 20, кількість постраждалих досягла 1 015 осіб.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD).

Наслідки землетрусу в Туреччині / Фото: АА

Землетрус магнітудою 6,8 стався ввечері в п'ятницю, 24 січня, в районі міста Сіврідже (провінція Елязиг) та зачепив сусідні регіони на сході Туреччини.

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Після землетрусу було зареєстровано 118 афтершоків магнітудою від 2,7 до 5,4.