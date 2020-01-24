Поліція розкрила подробиці масового вбивства у німецькому Рот-ам-Зе

Масове вбивство в невеличкому німецькому містечку Рот-ам-Зе, під час якого загинули 6 людей, є родинною трагедією, причини якої наразі невідомі.

Про це сказав очільник поліції міста Ален Райнар Мюллер на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми виходимо з того, що це — сімейна драма. Всі люди – члени однієї родини", - сказав Мюллер.

За його словами, заарештований – 26-річний німець. Серед вбитих злочинцем трьох чоловіків і трьох жінок його мати й батько.

Крім того, були поранені двоє людей, за життя одного з яких борються медики.

Вбивство скоєне з вогнепальної короткоствольної зброї, дозвіл на володіння якою у молодого чоловіка був. Щодо мотивів, то вони поки невідомі. Ведеться розслідування.

Як повідомлялося, стрілянина сталася близько 12.45 24 січня в невеличкому містечку Рот-ам-Зе в північно-західній німецькій землі Баден-Вюртемберг.

Одночасно у Баварії, у місті Штарнберг, ведеться розслідування ще однієї трагедії. Там 15 пострілами 2 тижні тому були вбиті 3 людей: матір, батька та їх 21-річного сина. Спочатку слідчі розглядали версію вбивства батьків сином з наступним суїцидом, однак 24 січня заарештували друга сина, 19-річного юнака, який, як виявилося при розслідуванні, зберігав у своїй квартирі цілий арсенал різноманітної вогнепальної зброї, та 18-річного ймовірного пособника.