У німецькому містечку сталася стрілянина - ЗМІ повідомляють про шістьох загиблих

У містечку Рот-ам-Зе, північнозахідна німецька земля Баден-Вюртемберг, у п’ятницю сталася стрілянина, під час якої, за непідтвердженими даними, загинули 6 людей.

Про це у Twitter повідомляє поліція.

«Проводиться велика поліцейська операція в Рот-ам-Зе через стрілянину. Кілька поранених, ймовірно, є загиблі в будівлі. Підозрюваного заарештували», - йдеться у повідомленні.

Деталі інциденту поки не уточнюються. Утім, деякі ЗМІ вже повідомляють про 6 загиблих. Йдеться, вочевидь, про сімейну сварку.

Стрілянина сталася близько 12.45 24 січня.

Містечко Рот-ам-Зе – невелике місто на 5200 жителів.