Трамп анонсував мирний план для Близького Сходу

Президент США Дональд Трамп наступного тижня оприлюднить мирний план для врегулювання близькосхідного конфлікту.

Про це він повідомив журналістам перед вильотом на зустріч Республіканської партії у Флориді, повідомляє АР.

«Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що він, ймовірно, випустить свій довгоочікуваний мирний план для Близького Сходу на початку наступного тижня», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що план буде проізраїльським, Білий дім випустить його наступного тижня незадовго до зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю і його політичним конкурентом Бенні Ганцем.

За словами президента США, Палестина скоріш за все спочатку негативно відреагує на цей план, але він «піде їм на користь». «Це чудовий план. Це план, який дійсно спрацює», - підкреслив президент США.

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Йдеться про план мирного врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту, який Білий дім під керівництвом радника і зятя президента США Джареда Кушнера розробляє вже більш як три роки.

Фото: The White House