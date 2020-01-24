Штати знову призупинили операції коаліції проти ІДІЛ в Іраку

Спецпредставник Держдепу по Сирії та зв’язків із міжнародною коаліцією Джеймс Джеффрі заявив про призупинення антитерористичних операцій проти ІДІЛ в Іраку.

Про це пише "Новое Время".

Він зазначив, що наразі головним завданням є навчання армії Іраку та безпека сил, які проводять тренування. Рішення про відновлення військових операцій проти ІДІЛ коаліція веде з владою Іраку. За словами Джеффрі, ніхто не має наміру зовсім припиняти ці операції.

Раніше вже з'явилася інформація, що американські й іракські військові відновили спільні операції по боротьбі з терористичною організацією Ісламська держава в Іраку.

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Як повідомлялося, 31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку. У ніч на 3 січня командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдада. За наслідками цих подій, парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності в країні.

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До слова, Канада також тимчасово згорнула усі свої військові операції на Іраку. До цього у країні перебувало близько 500 канадських військовослужбовців, які тренували іракських силовиків й боролися із рештками ІДІЛ.