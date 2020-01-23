Іран запевняє, що його небо безпечне для польотів

Міністр автошляхів та розвитку міст Ірану Мухаммад Есламі заявив про безпеку польотів над його країною, попри відмову багатьох компаній від польотів на тлі напруження у відносинах Ірану з США та катастрофи авіалайнера МАУ.

Про це інформує агенція MEHR.

"Повна безпека іранського неба для міжнародних авіарейсів завжди була відома у всьому світі, й цей чинник високого рівня безпеки не ставиться під загрозу", - сказав урядовець.

Після іранських ракетних ударів, спрямованих проти сил США в Іраку, а також випадкового збиття українського авіалайнера поблизу Тегерана, кілька великих авіакомпаній перенаправили або скасували рейси в регіоні.

Як повідомлялося, літак Міжнародних авіаліній України зазнав катастрофи 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 людей, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Але 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий його військовими.