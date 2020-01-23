Протести проти Давосу: поліція Цюриха застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі

Напередодні ввечері середи поліція швейцарського Цюриха була змушена застосувати щодо учасників демонстрації проти Світового економічного форуму в Давосі водомети, сльозогінний газ та гумові кулі.

Про це повідомляє видання Blick.

Як зазначається, акцію проводив альянс "Züri gäge s´WEF" ("Жителі Цюриха проти форуму"). Перші сутички з поліцією виникли вже через кілька хвилин після початку демонстрації.

"Мітингувальники кидали у поліцейських петарди, одна влучила полісмену просто в обличчя", - пише видання.

Закидали правоохоронців петардами і пляшками активісти «Чорного блоку», які приєдналися до демонстрації.

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Зазнав травми від вибуху піротехнічного об'єкта й перехожий.

Загалом про поранення повідомили 4 особи.

Демонстранти розмальовували вітрини та пошкодили банкомати, заподіявши шкоди на десятки тисяч швейцарських франків.

Поліція змушена була застосувати проти демонстрантів сльозогінний газ, водомети та гумові кулі.

Фото: DPA