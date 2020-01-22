Трамп вимагає реформи СОТ через "несправедливе" ставлення до США
З відповідною заявою глава Білого дому виступив на пресконференції в Давосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Світова організація торгівлі була несправедливою стосовно США", - заявив американський президент.
При цьому Трамп наголосив, що вимагає кардинальної реформи СОТ. "Зараз ми працюємо з СОТ, ви, мабуть, будете здивовані, але дуже довгий час відбувалися зловживання щодо США", - сказав він.
Планується, що представники СОТ прибудуть до Вашингтона ближчим часом для того, щоб обговорити ситуацію щодо можливих реформ для міжнародної організації.
Обговорюючи питання міжнародної торгівлі в контексті членства у СОТ, Трамп заявив, що на переговорах з Європейським Союзом "важче вести бізнес, ніж з Китаєм".
Президент США на початку тижня взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який зібрав глав провідних держав та урядів з усього світу.
Фото: World Economic Forum / Manuel Lopez