Трамп вимагає реформи СОТ через "несправедливе" ставлення до США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Світова організація торгівлі поводилась несправедливо стосовно Сполучених Штатів упродовж багатьох років та наголосив на необхідності проведення реформ у ній.

З відповідною заявою глава Білого дому виступив на пресконференції в Давосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Світова організація торгівлі була несправедливою стосовно США", - заявив американський президент.

При цьому Трамп наголосив, що вимагає кардинальної реформи СОТ. "Зараз ми працюємо з СОТ, ви, мабуть, будете здивовані, але дуже довгий час відбувалися зловживання щодо США", - сказав він.

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Планується, що представники СОТ прибудуть до Вашингтона ближчим часом для того, щоб обговорити ситуацію щодо можливих реформ для міжнародної організації.

Обговорюючи питання міжнародної торгівлі в контексті членства у СОТ, Трамп заявив, що на переговорах з Європейським Союзом "важче вести бізнес, ніж з Китаєм".

Президент США на початку тижня взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який зібрав глав провідних держав та урядів з усього світу.

Фото: World Economic Forum / Manuel Lopez