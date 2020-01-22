У Польщі на швидкісній дорозі S7 неподалік міста Кельце (південь країни) в середу близько опівдня зіткнулися 17 автомобілів.

У результаті зіткнення постраждали восьмеро осіб, інформує tvn24.pl.

За словами представника міськвідділу поліції в м. Кельце Славоміра Карвата, у ДТП потрапили 11 легкових автомобілів, дві великі вантажівки і чотири середні транспортні автомобілі. Один з автомобілів загорівся.

У Польщі зіткнулися 17 автомобілів/Фото Telewizja Świętokrzyska

Причиною аварії могла бути слизька дорога.

Після 15-ї години (за київським часом) рух автомобілів в цьому районі відновлено.

Головне фото: PAP/ Piotr Polak