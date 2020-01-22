У Києві іномарка в’їхала у зупинку, є загиблий

У Дніпровському районі столиці на бульварі Перова водій іномарки в'їхав у зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який перебував на зупинці, травмовані.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“22 січня о 06:48 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що по бульвару Перова, 25, що у Дніпровському районі столиці, сталася дорожньо-транспортна пригода... Як виявилося, водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який знаходився на зупинці, отримали травми. Обох травмованих було передано медикам для подальшої госпіталізації”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водія рятувальники деблокували із понівеченого автомобіля за допомогою гідравлічного інструменту.

Поліція розслідує обставини ДТП і вже відкрила кримінальне провадження.

Головне фото: ДСНС