Трамп заявив, що у США є план стримування нового вірусу з Китаю

У США є план щодо стримування коронавірусу з Китаю, який вже призвів до дев'яти смертей.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Sky News.

“Президент США Дональд Трамп заявив, що у США є план щодо стримування нового коронавірусу, який, за інформацією Нацкомісії з охорони здоров'я Китаю, забрав життя дев'ятьох людей”, - йдеться у повідомленні.

Раніше в американському штаті Вашингтон діагностували перший випадок захворювання на новий коронавірус.

Національний інститут охорони здоров’я США почав розробку вакцини від нового коронавірусу з Китаю.

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Як повідомляв Укрінформ, невідома форма пневмонії призвела до смерті дев'яти осіб в Китаї, 440 осіб захворіли. За неофіційними повідомленнями, кількість хворих може сягнути 1000-1300 осіб.

Вірус вже поширився за межі Китаю, випадки зараження зафіксовані в Південній Кореї, Японії, США і Таїланді, випадки з підозрою на інфікування виявлені в Сінгапурі, Гонконгу й Австралії.