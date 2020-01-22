Трамп заявив, що у США є план стримування нового вірусу з Китаю
Про це заявив президент США Дональд Трамп у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Sky News.
“Президент США Дональд Трамп заявив, що у США є план щодо стримування нового коронавірусу, який, за інформацією Нацкомісії з охорони здоров'я Китаю, забрав життя дев'ятьох людей”, - йдеться у повідомленні.
Раніше в американському штаті Вашингтон діагностували перший випадок захворювання на новий коронавірус.
Національний інститут охорони здоров’я США почав розробку вакцини від нового коронавірусу з Китаю.
Як повідомляв Укрінформ, невідома форма пневмонії призвела до смерті дев'яти осіб в Китаї, 440 осіб захворіли. За неофіційними повідомленнями, кількість хворих може сягнути 1000-1300 осіб.
Вірус вже поширився за межі Китаю, випадки зараження зафіксовані в Південній Кореї, Японії, США і Таїланді, випадки з підозрою на інфікування виявлені в Сінгапурі, Гонконгу й Австралії.