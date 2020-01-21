Палата лордів знову відкинула пропозиції Джонсона щодо Brexit
Про це повідомляє ITV.
"Угода Бориса Джонсона щодо Brexit зазнала поразки в Палаті лордів вже вп'яте протягом двох днів", - йдеться у повідомленні.
Це сталося після попередньої поразки сьогодні ж, коли Палата лордів (верхня палата британського парламенту) більшістю проголосувала за забезпечення прав дітей-біженців на возз'єднання зі своїми родинами у Великій Британії після Brexit.
Така обіцянка була дана попередницею Джонсона Терезою Мей, але була видалена з законодавства новим урядом.
Консервативна партія Джонсона отримала значну більшість в нижній палаті парламенту - Палаті громад, на виборах 12 грудня, й раніше цього місяця швидко схвалила законодавство, необхідне для ратифікації угоди про вихід з ЄС.
Але Палата лордів, де уряд Джонсона не має більшості, внесла зміни до законодавства, зокрема щодо прав громадян ЄС після Brexit.
Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня. У червні 2016 року на референдумі у Великій Британії 52% громадян висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили за те, щоби залишитися у складі Європейського Союзу.