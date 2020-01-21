Палата лордів знову відкинула пропозиції Джонсона щодо Brexit

Британський уряд під керівництвом Бориса Джонсона зазнав п'ятої поразки у Парламенті, що розглядає законодавство, необхідне для реалізації угоди щодо Brexit.

Про це повідомляє ITV.

"Угода Бориса Джонсона щодо Brexit зазнала поразки в Палаті лордів вже вп'яте протягом двох днів", - йдеться у повідомленні.

Це сталося після попередньої поразки сьогодні ж, коли Палата лордів (верхня палата британського парламенту) більшістю проголосувала за забезпечення прав дітей-біженців на возз'єднання зі своїми родинами у Великій Британії після Brexit.

Така обіцянка була дана попередницею Джонсона Терезою Мей, але була видалена з законодавства новим урядом.

Консервативна партія Джонсона отримала значну більшість в нижній палаті парламенту - Палаті громад, на виборах 12 грудня, й раніше цього місяця швидко схвалила законодавство, необхідне для ратифікації угоди про вихід з ЄС.

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Але Палата лордів, де уряд Джонсона не має більшості, внесла зміни до законодавства, зокрема щодо прав громадян ЄС після Brexit.

Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня. У червні 2016 року на референдумі у Великій Британії 52% громадян висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили за те, щоби залишитися у складі Європейського Союзу.