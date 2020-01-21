Сенат починає розглядати справу про імпічмент Трампа

Сенат починає розглядати справу про імпічмент Трампа

Укрінформ
У Сенаті США у вівторок 21 січня розпочинається судовий розгляд справи про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

“Судовий процес щодо імпічменту президента Трампа у Сенаті розпочинається сьогодні. Це лише третій судовий процес щодо імпічменту президента в історії США”, - йдеться у повідомленні.

Очікується, що сенатори проголосують за резолюцію, в якій будуть описані правила розгляду процесу.

Потім сторонам захисту й обвинувачення буде надано слово для презентації своїх аргументів.

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Зазначається, що в перший тиждень початок засідань запланований на 13 годину (20 година за Києвом), і може тривати до 12 годин.

Раніше команда захисту президента Трампа в процесі імпічменту в Сенаті США наполягала, що звинувачення проти нього у зловживанні владою й тиску на Україну не входять до статей, які передбачають імпічмент глави Білого дому.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. Після цього справу має розглянути Сенат на судовому засіданні. Республіканці мають намір провести його якомога швидше, без заслуховування свідків, тоді як демократи наполягають на повноцінному судовому процесі.

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