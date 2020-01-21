Українського капітана Viking Sigyn у Будапешті посадили під домашній арешт
Про це заявив речник головної прокуратури міста Ференц Раб, повідомляє Hungary Today.
“Будапештський суд зобов’язав українського капітана круїзного лайнера, який минулої весни зіткнувся з екскурсійним катером у центрі Будапешта, звільнити з-під варти і повернути під домашній арешт”, - йдеться у публікації.
За словами речника, рішення суду суперечить позиції обвинувачення, однак прокуратура "поки що вичерпала всі свої процесуальні варіанти".
Як повідомляв Укрінформ, зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером на річці Дунай сталося 29 травня. Катер перекинувся та затонув. Загалом на борту човна було 35 людей, з яких загинули 28 - переважно туристи з Південної Кореї.
Угорський суд на місяць заарештував українського капітана лайнера Viking Sigyn за звинуваченням у злочинному недбальстві, але потім звільнив його під заставу у розмірі 15 млн угорських форинтів (понад 50 тисяч доларів).
Однак пізніше Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу суперечить національному законодавству, і скасував його.
У листопаді 2019-го прокуратура Угорщини висунула офіційне обвинувачення 64-річному одеситу, капітану швейцарського круїзного судна Viking Sigyn.
Його звинувачують у злочинній поведінці, яка призвела до масових жертв та 35 випадків ненадання допомоги після зіткнення з іншим катером.