Українського капітана Viking Sigyn у Будапешті посадили під домашній арешт

Суд Будапешта звільнив з-під варти і повернув під домашній арешт 64-річного одесита, капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn, який минулого року зіткнувся з екскурсійним катером на річці Дунай.

Про це заявив речник головної прокуратури міста Ференц Раб, повідомляє Hungary Today.

“Будапештський суд зобов’язав українського капітана круїзного лайнера, який минулої весни зіткнувся з екскурсійним катером у центрі Будапешта, звільнити з-під варти і повернути під домашній арешт”, - йдеться у публікації.

За словами речника, рішення суду суперечить позиції обвинувачення, однак прокуратура "поки що вичерпала всі свої процесуальні варіанти".

Як повідомляв Укрінформ, зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером на річці Дунай сталося 29 травня. Катер перекинувся та затонув. Загалом на борту човна було 35 людей, з яких загинули 28 - переважно туристи з Південної Кореї.

Угорський суд на місяць заарештував українського капітана лайнера Viking Sigyn за звинуваченням у злочинному недбальстві, але потім звільнив його під заставу у розмірі 15 млн угорських форинтів (понад 50 тисяч доларів).

Однак пізніше Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу суперечить національному законодавству, і скасував його.

У листопаді 2019-го прокуратура Угорщини висунула офіційне обвинувачення 64-річному одеситу, капітану швейцарського круїзного судна Viking Sigyn.

Його звинувачують у злочинній поведінці, яка призвела до масових жертв та 35 випадків ненадання допомоги після зіткнення з іншим катером.