ЗМІ назвали ім’я нового ватажка ІДІЛ

Новим очільником терористичного руху «Ісламська держава» став один із його ідеологів Амір Мухаммед Саїд Абдель Рахман аль-Мауля аль Салбі.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела у спецслужбах

«Підтверджено, що новим лідером «Ісламської держави» став Амір Мухаммед Саїд Абдель Рахман аль-Мауля аль-Салбі. Він є одним із засновників та головних ідеологів цього терористичного угруповання, який керував операціями бойовиків по всьому світу», - йдеться в повідомленні.

Держдепартамент США називає його уродженцем Іраку, радикальним проповідником і одним із заступників аль-Багдаді – колишнього лідера «Ісламської держави», якого в кінці жовтня було ліквідовано в ході спецоперації США в провінції Ідліб.

Як відомо, колишній і нинішній ватажки ІДІЛ ще у 2004 році познайомилися в американському таборі Кемп-Букка в Іраку, де обидва були ув'язненими.

Згідно з отриманою виданням інформації, Амір Абдель Рахман був призначений новим ватажком ІД через лічені години після ліквідації свого попередника. Зараз він намагається об'єднати керівництво угруповання, яке на цей момент майже повністю складається з терористів, які приєдналися до ІД на пізніх етапах її існування.

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Повідомляється також, що новий лідер угруповання має зв'язки в Туреччині, де його брат є представником політичного руху «Фронт іракських туркменів» (обидва належать до цієї етнічної групи).

Експерти припускають, що Амір Абдель Рахман може наразі ховатися в околицях іракського Мосула, де він раніше вивчав шаріатське право.

Фото: Twitter