Відповідальність за підрив мечеті у Пакистані взяла на себе ІДІЛ

Відповідальність за підрив мечеті у Пакистані взяла на себе ІДІЛ

Укрінформ
У місті Кветта на південному заході Пакистану у мечеті під час п’ятничної молитви стався вибух, внаслідок чого загинуло щонайменше 15 людей, ще 18 осіб зазнали поранення.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що дехто з поранених перебуває у критичному стані, тому кількість загиблих унаслідок інциденту може зрости.

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Відповідальність за вибух узяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

фото: Twitter

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