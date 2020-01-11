Відповідальність за підрив мечеті у Пакистані взяла на себе ІДІЛ
Укрінформ
У місті Кветта на південному заході Пакистану у мечеті під час п’ятничної молитви стався вибух, внаслідок чого загинуло щонайменше 15 людей, ще 18 осіб зазнали поранення.
Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що дехто з поранених перебуває у критичному стані, тому кількість загиблих унаслідок інциденту може зрости.
Відповідальність за вибух узяла на себе терористична організація "Ісламська держава".
фото: Twitter