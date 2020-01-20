Блумберг каже, що проголосував би за імпічмент Трампа

Про це він заявив у понеділок у ефірі телеканалу NBC.

«Інформація, яка до мене доходила щодо його (Трампа) дій врешті переконала мене, що йому має бути оголошено імпічмент і що потрібен справедливий суд», - сказав Блумберг, відповідаючи на запитання телеведучого, що б він порадив сенаторам під час розгляду справи про імпічмент.

За словами колишнього мера Нью-Йорка, якби він був сенатором, то проголосував би за засудження Трампа, «тому що є багато доказів того, що він діяв неналежним чином».

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Водночас Блумберг вважає, що імпічмент як політичний процес – «це не дуже добре» і що країні було б «набагато краще, якби вирішували виборці, хто має бути президентом».

Як повідомлялося, судовий процес щодо імпічменту Трампа в Сенаті розпочинається у вівторок. 19 грудня імпічмент оголосила Палата представників. Сенат має ухвалити рішення про засудження чи виправдання президента.