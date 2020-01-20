Російські ЗМІ повідомляють про зняття арешту з активів Газпрому за кордоном

Арешти і забезпечувальні заходи, накладені на активи "Газпрому" за позовами "Нафтогазу" в Англії і Уельсі, Нідерландах і Люксембурзі є зняті.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на повідомлення "Газпрому".

«Холдинг зазначає, що зобов'язання суду (Undertakings) "Газпрому", South Stream Transport B.V. і Blue Stream Pipeline Company B.V. було припинено наказом суду в Англії від 14 січня 2020 року. Юридична компанія "ДЛА Пайпер Лондон" підтвердила, що це є достатнім для припинення зобов'язань суду в Англії», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що адвокати "Нафтогазу" 10 січня направили листи на адресу адвокатів "Газпрому" і нідерландських компаній групи "Газпром" про зняття арештів в Нідерландах. "ДЛА Пайпер Амстердам підтвердили, що це є достатнім для зняття арештів у Нідерландах.

11 січня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали акти про відкликання вимоги щодо арештів активів "Газпрому" в Люксембурзі від 15/22 лютого і 26/31 липня 2019 року. Далі 13 січня адвокати "Нафтогазу" направили листи на адресу люксембурзьких банків і компаній, щодо яких були прийняті дані арешти. Arendt & Medernach підтвердили, що ці дії є достатнім для зняття арештів у Люксембурзі за умови зняття банками і компаніями обмежень, накладених ними на підставі арештів», - стверджується у повідомленні.

Як повідомлялося, зняття арешту було частиною пакетної угоди, яку "Газпром" і українська сторона підписали в ніч на 31 грудня. Угода передбачає відкликання всіх арбітражних і судових позовів один проти одного, з яких не прийнято остаточні рішення, і відмова в майбутньому від усіх можливих претензій за контрактами на поставку і транзит від 19 січня 2009 року. За умовами угоди, "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Сторони також домовилися про продовження транзиту російського газу по українській території на період з 2020 по 2024 рік з можливістю пролонгації договору ще на 10 років. Контракт включає транзит 65 млрд кубометрів газу в 2020 році, 40 млрд кубометрів щорічно - з 2021 по 2024 рік.