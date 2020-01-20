Сім країн ЄС створюють морську місію в Ормузькій протоці

Сім країн ЄС розпочнуть морську операцію спостереження в Ормузькій протоці для підвищення безпеки судноплавства у цьому регіоні.

Про це під час пресконференції у Брюсселі за підсумками Ради ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я привітав ініціативу Франції, Нідерландів, Данії, Бельгії, Італії, Португалії, Греції та Німеччини стосовно створення морської місії в Ормузькій протоці. Я хочу привітати такий внесок у деескалацію в регіоні та у створення безпечних умов для судноплавства. Це важливо", - зауважив Боррель.

Він підкреслив, що така ініціатива не була рішенням Ради ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, у цьому регіоні Червоного моря, який з високою інтенсивністю використовується для комерційного судноплавства, виникла напруга після затримання Іраном у липні 2019 року двох нафтових танкерів. Після таких подій уряд Великої Британії оголосив про намір надавати військовий ескорт кожному британському танкеру, що проходить через Ормузьку протоку. Своєю чергою, Іран застеріг Велику Британію від створення європейської місії для захисту мореплавства у цьому регіоні, яка, на думку Тегерана, на той час могла б бути "ворожим та провокативним сигналом".

У цей же період до створення міжнародної морської місії із безпеки у Ормузькій протоці закликали США, але їх ініціатива зустріла неоднозначну реакцію з боку кількох європейських столиць.