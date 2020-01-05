Британія знову направить кораблі до Ормузької протоки — ЗМІ

Кораблі Військово-морських сил Великобританії знову почнуть супроводжувати торгові суда до Ормузької протоки.

Про це повідомив глава Міноборони Сполученого королівства Бен Уоллес, передає ТАСС.

"Уряд прийматиме всі необхідні заходи для захисту наших судів і громадян", – сказав Уоллес.

Міністр зазначив, що вже віддав відповідне розпорядження. За його словами, супроводжувати судна будуть кораблі HMS Montrose і HMS Defender.

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Нагадаємо: у серпні 2019 року Великобританія вирішила приєднатися до військово-морської місії США щодо забезпечення безпеки судноплавства в Перській затоці.

Цьому передувало захоплення Іраном британського нафтового танкера в Ормузькій протоці.