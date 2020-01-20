На зимовій сесії ПАРЄ оберуть нового президента Асамблеї

На зимовій сесії Парламентській асамблеї Ради Європи оберуть нового президента ПАРЄ. Ним може стати бельгійський сенатор.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На зимовій сесії, яка пройде у Страсбурзі 27-31 січня, Парламентська асамблея обере нового президента", - поінформували у Раді Європи.

Найімовірніше, новим очільником ПАРЄ стане бельгійський сенатор, представник політичної групи Альянсу лібералів та демократів за Європу (ALDE) Рік Дамс. Його кандидатура, за квотою лібералів, була затверджена 30 вересня 2019 року.

Також під час роботи сесії до Асамблеї звернуться президенти Грузії та Молдови.

Грузія нині головує у Комітеті міністрів РЄ.

Окрім цього, саме на цій сесії планується провести дебати про порушення країнами-членами ПАРЄ статутних зобов'язань, що стало раніше формальним приводом для повернення у червні 2019 року російської делегації до Асамблеї.

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Серед інших питань – йтиметься про функціонування демократичних інституцій у Польщі, доповідь про політичних в'язнів в Азербайджані, а також ситуація у Лівії й на Близькому Сході у контексті її наслідків для Європи.

Парламентарії обговорять загрози безпеки журналістам, захист свободи вірувань, а також протиправного перевезення мігрантів, включаючи дітей.

Окрім цього, асамблея ухвалить доповідь про стандарти виборчої системи у Білорусі.

Як повідомлялося, зараз президентом Парламентської асамблеї Ради Європи є Ліліан Моріс Паск'є.