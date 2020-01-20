У Лондоні невідомий смертельно поранив ножем трьох людей

У неділю в Лондоні на трьох людей скоїли напад із ножем, поліція розслідує інцидент.

Про це повідомляється на сайті Скотленд Ярду.

«Було розпочато розслідування загибелі трьох людей у Редбріджі, всі вони зазнали ножових поранень», - йдеться у повідомленні.

Увечері 19 січня до поліції міста надійшла скарга на порушення громадського порядку на північному сході Лондона. На місці офіцери поліції виявили трьох осіб у віці від 20 до 30 років з ножовими пораненнями. Всі троє були мертвими.

Нині поліція з'ясовує особи загиблих, щоб повідомити про загибель родичів.