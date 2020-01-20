Mitsubishi Electric атакували хакери − ЗМІ

Японський виробник електричного та електротехнічного обладнання компанія Mitsubishi Electric піддалася потужній хакерській атаці.

Про це в понеділок, 20 січня, повідомило видання Japantimes.

За інформацією видання, в корпорації вже запевнили, що закриті і вельми чутливі відомості про контракти компанії у сфері оборони, електрифікації та залізничної галузі не були викрадені.

При цьому не виключається, що хакери могли отримати доступ до особистих даних співробітників і керівництва компанії.

В даний час проводиться внутрішнє розслідування.

Зазначається, що до атаки на Mitsubishi Electric можуть бути причетні китайські хакерські угруповання.