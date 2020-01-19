На протестах у Лівані постраждали вже понад 400 осіб
Укрінформ
У Лівані в ході зіткнень між демонстрантами і поліцією в суботу постраждало понад 400 осіб, сотні маніфестантів продовжують протестувати і в неділю.
Про це повідомляє AFP.
"Сотні антиурядових демонстрантів зібралися в центрі ліванської столиці в неділю, на наступний день після запеклих зіткнень між демонстрантами і силами безпеки, в результаті яких постраждали понад 400 осіб", - йдеться в повідомленні.
Незважаючи на дощі, сотні людей у неділю підтримали демонстрації в центрі Бейрута, зібравшись по забарикадованій дорозі, що веде до парламенту в умовах інтенсивного розгортання сил безпеки.
Як повідомлялося, безпрецедентні протести в Лівані тривають з 17 жовтня. Ліванці з усіх політичних і релігійних кіл вийшли вимагати масового повалення політичного класу, який вони вважають невмілим і корумпованим.