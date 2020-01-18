У Бейруті поліція розігнала протестувальників сльозогінним газом та водометами

У столиці Лівану — Бейруті — поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ і водомети.

Про це повідомляє AlJazeera.

"Внаслідок розгону демонстрантів десятки мітингувальників дістали поранення. Демонстранти намагаються потрапити на площу мучеників, яка є центром багатомісячного протестного руху в Лівані, що закликає до змін у політичному і фінансовому житті країни", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня уряд Лівану оголосив про введення збору на користування месенджерами, зокрема WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 20 центів США за день.

Акції протесту, які почалися у відповідь, практично паралізували життя країни. Не працювали школи та більшість підприємств торгівлі. Учасники антиурядових виступів у багатьох містах споруджували барикади.

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На цьому тлі прем'єр-міністр Харірі в телезверненні пообіцяв громадянам поліпшення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби на розробку пропозицій щодо виходу з кризи.

У міністерстві зв'язку запевнили, що оголошений збір не набуде чинності. Однак учасники демонстрацій вимагали відставки уряду, оскільки не довіряють йому, а запропоновані реформи назвали "знеболювальним".

Фото: АА