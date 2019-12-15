У сутичках з поліцією постраждали десятки ліванців

У столиці Лівану Бейруті учасники масштабної акції протесту спробували прорватися до парламенту. Поліція застосувала проти них гумові кулі й водомети.

Про це повідомляє DW.

«Десятки учасників антиурядової демонстрації постраждали в сутичках із силами безпеки в столиці Лівану. Не менше 10 осіб доправлені до лікарень Бейрута», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними місцевого відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста у ніч проти 15 грудня ще 33 потерпілим медичну допомогу надали на місці.

Водночас правоохоронці заявили про два десятки поранених серед своїх співробітників.

Учорашня акція стала наймасовішою за останні кілька тижнів. Коли протестувальники спробували прорватися через огорожу до будівлі парламенту, проти них застосували сльозогінний газ, кийки, гумові кулі та водомети. Демонстранти у відповідь почали закидати поліцейських камінням.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня уряд Лівану оголосив про введення збору на користування месенджерами, зокрема WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 20 центів США за день.

Акції протесту, які почалися у відповідь, практично паралізували життя країни. Не працювали школи та більшість підприємств торгівлі. Учасники антиурядових виступів у багатьох містах споруджували барикади.

На цьому тлі прем'єр-міністр Харірі в телезверненні пообіцяв громадянам поліпшення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби на розробку пропозицій щодо виходу з кризи.

У міністерстві зв'язку запевнили, що оголошений збір не набуде чинності. Однак учасники демонстрацій вимагали відставки уряду, оскільки не довіряють йому, а запропоновані реформи назвали "знеболювальним".

Фото: AA