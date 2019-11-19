У Лівані протестувальники заблокували дороги до парламенту

Ліванські протестувальники заблокували дороги, які ведуть до будівлі парламенту в столиці Бейруті, аби перешкодити парламентарям прибути на сесію.

Про це повідомляє Anadolu Angecy.

“Ліванські протестувальники заблокували дороги, які ведуть до парламенту в Бейруті, аби перешкодити парламентарям прибути на сесію у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сесія повинна була відбутися ще минулого тижня, проте, спікер парламенту відклав її до сьогодні через безпекові причини.

На пленарному засіданні депутати повинні, зокрема, обговорити законопроєкти, щодо боротьби з корупцією, виплату пенсій та загальну амністію, які були розкритиковані протестувальниками.

Демонстранти також вимагають зробити сесію відкритою.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня уряд Лівану оголосив про запровадження збору на користування месенджерами, зокрема WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 20 центів США на день.

Акції протесту, які розпочалися у відповідь, практично паралізували життя країни. Не працювали школи та більшість закладів торгівлі. Учасники антиурядових виступів у багатьох містах споруджували барикади.

На цьому тлі прем'єр-міністр Харірі у телезверненні пообіцяв громадянам покращення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби на вироблення пропозицій щодо виходу з кризи.

У Міністерстві зв'язку запевнили, що оголошений збір не набуде чинності.

Утім учасники демонстрацій у столиці країни Бейруті зажадали відставки уряду, оскільки не довіряють йому, а запропоновані реформи назвали "знеболювальним".

Фото: АА