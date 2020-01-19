У Берліні починається міжнародна конференція з врегулювання конфлікту в Лівії

У Берліні розпочинається міжнародна конференція щодо Лівії, за підсумками якої очікується підписання спільного документа з 55 пунктів.

Про повідомляє кореспондент Укрінформу.

У конференції беруть участь канцлер ФРН Ангела Меркель, президенти Франції Емманюель Макрон, Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, РФ Володимир Путін, Алжиру Абдулмеджид Таббун, Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо; прем‘єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон та Італії Джузеппе Конте, кронпринц Абу-Дабі шейх Мухаммад бін Заїд аль Нахайян, держсекретар США Майк Помпео, глава МЗС Китаю Ян Цзечі, Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш, керівники Європейського Союзу, Африканського Союзу та Ліги Арабських держав, а також представники сторін конфлікту - прем'єр-міністр Лівії Фаїз аль-Саррадж і генерал Халіфа Хафтар.

Останнім до Відомства канцлера прибув Путін, за кілька хвилин до нього – Ердоган.

ФРН намагається бути медіатором у процесі мирного врегулювання у Лівії, започаткувавши «Берлінський процес».

Міжнародна конференція щодо Лівії / Фото: DPA та АА

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До цього часу відбулося вже кілька міжнародних конференцій щодо Лівії: 13 грудня 2015 року в Римі, 16 травня 2016 року у Відні, 29 травня 2018 року в Парижі, 12-13 листопада 2018 в Палермо.

13 січня 2020 року у Москві перебували глава ПНС Фаїз Саррадж і командувач ЛНА Халіфа Хафтар. Очікувалося, що вони підпишуть угоду про припинення вогню. Саррадж поставив підпис під документом, проте Хафтар відмовився і залишив Москву.

Перед початком конференції впливове німецьке видання Die Welt написало, що для канцлера Меркель головним завданням на цій конференції є недопущення на лівійської території «сирійського сценарію» (як відомо, у Сирії вирішальною силою при врегулюванні стала Росія). «Для канцлера метою є також не допустити другого тріумфу Путіна», - пише автор.

Він зазначає, що в разі, якщо учасники переговорів погодяться не підтримувати одну зі сторін конфлікту в Лівії, це стане величезним успіхом Ангели Меркель і найбільшим зовнішньополітичним досягненням ФРН з моменту укладення угоди щодо біженців між ЄС і Туреччиною в 2016 році.