До Берліна прибувають учасники конференції щодо Лівії

До Берліна прибувають представники держав, запрошені канцлером ФРН Ангелою Меркель на конференцію щодо Лівії.

Про це повідомляє Укрінформ.

Одним з перших напередодні прибув кронпринц Абу-Дабі шейх Мухаммад бін Заїд аль Нахайян. Він провів переговори з Меркель і від імені Об'єднаних Арабських Еміратів висловив повну підтримку Берлінському процесу.

У неділю вранці німецький канцлер зустрілася з президентом Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо.

Президент США не буде присутнім на форумі, натомість до Берліна прибув держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео.

Сьогодні ж у Відомстві канцлера очікують президента Франції Еммануеля Макрона, який проведе двосторонню зустріч з Меркель перед конференцією, що розпочнеться о 13.30 за місцевим часом.

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У Берліні також чекають на президентів Туреччини та РФ Реджепа Тайїпа Ердогана і Володимира Путіна, прем‘єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, а також лідерів Італії, Китаю, Єгипту, Алжиру, керівників ООН, Європейського Союзу, Африканського Союзу та Ліги Арабських держав.

Взяти участь у саміті пообіцяли представники сторін конфлікту - прем'єр-міністр Лівії Фаїз аль-Саррадж і генерал Шаліфа Хафтар.

Безпеку в німецькій столиці гарантують тисячі поліцейських. Центр міста перекрито.

Берлінським процесом Федеральний уряд Німеччини підтримує зусилля спеціального посланця ООН щодо Лівії Гассана Саламе з метою наближення миру в країні. В німецькому уряді підкреслюють, що у діалозі з міжнародними суб'єктами, які мають вплив на учасників конфлікту, слід створити рамкові умови для внутрішнього політичного процесу в Лівії, натомість постійне використання військових ресурсів та втручання зовнішніх суб'єктів лише погіршують ситуацію.

На думку уряду ФРН, відповідальність міжнародної спільноти полягає у формуванні зобов'язання щодо припинення вогню, припинення поставок зброї до Лівії з-за кордону та відновлення політичного процесу в країні. У Берліні сподіваються, що сьогоднішня конференція ознаменує початок політичного процесу під керівництвом ООН.