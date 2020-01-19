До Берліна прибувають учасники конференції щодо Лівії

До Берліна прибувають учасники конференції щодо Лівії

Укрінформ
До Берліна прибувають представники держав, запрошені канцлером ФРН Ангелою Меркель на конференцію щодо Лівії.

Про це повідомляє Укрінформ.

Одним з перших напередодні прибув кронпринц Абу-Дабі шейх Мухаммад бін Заїд аль Нахайян. Він провів переговори з Меркель і від імені Об'єднаних Арабських Еміратів висловив повну підтримку Берлінському процесу.

У неділю вранці німецький канцлер зустрілася з президентом Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо.

Президент США не буде присутнім на форумі, натомість до Берліна прибув держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео.

Сьогодні ж у Відомстві канцлера очікують президента Франції Еммануеля Макрона, який проведе двосторонню зустріч з Меркель перед конференцією, що розпочнеться о 13.30 за місцевим часом.

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У Берліні також чекають на президентів Туреччини та РФ Реджепа Тайїпа Ердогана і Володимира Путіна, прем‘єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, а також лідерів Італії, Китаю, Єгипту, Алжиру, керівників ООН, Європейського Союзу, Африканського Союзу та Ліги Арабських держав.

Взяти участь у саміті пообіцяли представники сторін конфлікту - прем'єр-міністр Лівії Фаїз аль-Саррадж і генерал Шаліфа Хафтар.

Безпеку в німецькій столиці гарантують тисячі поліцейських. Центр міста перекрито.

Берлінським процесом Федеральний уряд Німеччини підтримує зусилля спеціального посланця ООН щодо Лівії Гассана Саламе з метою наближення миру в країні. В німецькому уряді підкреслюють, що у діалозі з міжнародними суб'єктами, які мають вплив на учасників конфлікту, слід створити рамкові умови для внутрішнього політичного процесу в Лівії, натомість постійне використання військових ресурсів та втручання зовнішніх суб'єктів лише погіршують ситуацію.

На думку уряду ФРН, відповідальність міжнародної спільноти полягає у формуванні зобов'язання щодо припинення вогню, припинення поставок зброї до Лівії з-за кордону та відновлення політичного процесу в країні. У Берліні сподіваються, що сьогоднішня конференція ознаменує початок політичного процесу під керівництвом ООН.

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