Facebook образливо переклав ім'я лідера Китаю Сі Цзіньпіна

Про це повідомляє The Independent.

Помилку перекладу помітили на офіційній сторінці Ау Сан Су Чжі — очільниці М’янми, яка зараз приймає в себе Сі Цзіньпіня. Зазначається, що в перекладі повідомлення про зустріч обох лідерів автоматичний перекладач соцмережі з бірманської замість "Jinping" англійською написав "Mr Sh*thole" (дупа у перекладі українською, - ред.).

Umm. Facebook seems to be translating “Xi Jinping” written in Burmese as “Mr Shithole”.



This is a post on Aung San Suu Kyi’s official page, recounting her meeting with him yesterday... h/t @felizysolo



”kingdom of Mr Shithole” pic.twitter.com/B4V2cYjPJw