Facebook образливо переклав ім'я лідера Китаю Сі Цзіньпіна

Компанія Facebook вибачилася за некоректний переклад прізвища лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє The Independent.

Помилку перекладу помітили на офіційній сторінці Ау Сан Су Чжі — очільниці М’янми, яка зараз приймає в себе Сі Цзіньпіня. Зазначається, що в перекладі повідомлення про зустріч обох лідерів автоматичний перекладач соцмережі з бірманської замість "Jinping" англійською написав "Mr Sh*thole" (дупа у перекладі українською, - ред.).

Umm. Facebook seems to be translating “Xi Jinping” written in Burmese as “Mr Shithole”.



This is a post on Aung San Suu Kyi’s official page, recounting her meeting with him yesterday... h/t @felizysolo



”kingdom of Mr Shithole” pic.twitter.com/B4V2cYjPJw — Poppy McPherson (@poppymcp) January 18, 2020

У Facebook заявили, що це технічна помилка, й вибачилися перед усіма, кому вона могла завдати прикрощів.

"Ми знаємо про проблему в перекладі з бірманської англійською у Facebook і робимо все можливе, аби якнайшвидше її усунути. Ця проблема не відображає спосіб, у який мають працювати наші продукти, і ми приносимо щирі вибачення за завдану шкоду", — повідомив речник соцмережі The Independent.

Видання нагадує, що це вже не вперше Facebook некоректно перекладав фрази з інших мов. Так, у 2017 році автоматичний перекладач у пості палестинського будівельника замість «доброго ранку» написав «нападай на них». Чоловіка затримали ізраїльські правоохоронці, підозрюючи його в плануванні нападу з використанням бульдозера, а потім відпустили, коли викрили помилку.

Фото: ЕРА