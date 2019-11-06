У Facebook знову стався витік даних користувачів — ЗМІ

Близько сотні розробників додатків для соціальної мережі Facebook, попри заборону компанії, отримали доступ до даних користувачів.

Про це повідомляє Business Insider.

“Понад рік після того, як Facebook ввів заборону щодо того, скільки особистих даних (користувачів соцмережі — ред.) можуть бачити треті особи, компанія виявила, що деякі розробники додатків все ще мали доступ до даних людей через групи Facebook”, - йдеться у повідомленні.

Глава співпраці з платформою Facebook Константінос Папамілтіадіс заявив, що нові правила щодо даних користувачів не було повністю реалізовані, тому близько сотні розробників додатків змогли їх обійти.

За його словами, не було виявлено, що цей витік завдав шкоди користувачам. У компанії говорять, що тепер всіх партнерів “відрізали” від цих даних.

Зазначається, що компанія Facebook звернулася до 11 розробників з проханням видалити дані користувачів, які ті отримали за останні кілька місяців.

Водночас в компанії не назвали додатків, які збирали інформацію про користувачів. Відомо, що додатки були створені для того, щоб ділитися відео у групах в соцмережі.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook виплатить Британії штраф у розмірі близько $643 тисяч за порушення конфіденційності після скандалу з приватною англійською компанією Cambridge Analytica.