Протести у Бейруті: Червоний хрест каже про понад 200 постраждалих

В Лівані під час масових вуличних протестів постраждали понад 200 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Червоного Хреста на сторінці Twitter.

У центрі Бейрута в результаті зіткнень з поліцією було поранено близько 230 осіб. З них понад 140 отримали медичну допомогу на місці події. Близько 80 постраждалих були доставлені в лікарні.

У центрі ліванської столиці працювали 18 машин швидкої допомоги та 80 екстрених медичних техніків.

١٨ سيارة اسعاف، ٨٠ مسعف و ٦ مسعفين من غرفة العمليات المركزية استجابوا للإشكالات في وسط بيروت. تم نقل اكثر من ٨٠ جريح إلى مستشفيات المنطقة و تم إسعاف اكثر من ١٤٠ مصاب في المكان pic.twitter.com/uUlqGHgzMI — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) January 18, 2020

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Раніше повідомлялося, що у столиці Лівану Бейруті поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ і водомети.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня уряд Лівану оголосив про введення збору на користування месенджерами, зокрема WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 20 центів США за день.

Акції протесту, які почалися у відповідь, практично паралізували життя країни. Не працювали школи та більшість підприємств торгівлі. Учасники антиурядових виступів у багатьох містах споруджували барикади.

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На цьому тлі прем'єр-міністр Харірі в телезверненні пообіцяв громадянам поліпшення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби на розробку пропозицій щодо виходу з кризи.

У міністерстві зв'язку запевнили, що оголошений збір не набуде чинності. Однак учасники демонстрацій вимагали відставки уряду, оскільки не довіряють йому, а запропоновані реформи назвали "знеболювальним".

Фото: EPA/UPG