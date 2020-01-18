Сенаторам заборонять проносити телефони на судове засідання щодо імпічменту

Судовий процес щодо імпічменту, який розпочнеться в Сенаті США наступного тижня, накладає на діяльність сенаторів певні обмеження

Про це інформує CNN.

Законодавці, які звикли виголошувати довгі промови на засіданнях Сенату, змушені будуть мовчати, ідеться в публікації. Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл і та лідер демократично меншості – Чак Шумер оприлюднили "офіційні правила етикету для судового розгляду", де вказано, що сенатори повинні утримуватися від виступів під час представлення справи.

"Це буде казна-що, - цитує CNN сенатора-республіканця Марка Рубіо, - Гарантую вам, що це буде тяжко, - сказав він, саркастично додавши: - Але думаю, що ми виживемо».

"Для деяких це матиме згубні наслідки", - з посмішкою прокоментував «правила» сенатор-демократ Джон Монтана.

Крім "мовчання", "офіційні правила етикету" забороняють проносити в залу засідань під час судового розгляду будь-які електронні прилади, зокрема мобільні телефони

Сенатор-демократ Бен Кардін назвав обмеження щодо використання гаджетів "реальним плюсом".

"Я думаю, що це освіжає, - сказав він, - мені не потрібно буде заглядати на телефон кожні п'ять хвилин".

Республіканка з Аляски Ліза Мурковскі оцінила заборону телефонів як "красиву стару моду".

"Це красиво й старомодно, і я думаю, що ми повинні дотримуватися цього", - сказала вона.

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Нагадаємо: церемонія початку судового процесу очікується в четвер, коли на засіданні Сенату будуть зачитані статті про імпічмент і голова Верховного суду Джон Робертс, який головуватиме на процесі, прийме присягу в сенаторів про те, що вони здійснюватимуть справедливе неупереджене правосуддя.