У Дюссельдорфі евакуювали понад 11 тисяч осіб через бомбу часів Другої світової
Про це в суботу, 18 січня, повідомляє Rheinische Post.
"Понад 11 000 людей мали залишити свої будинки", - йдеться у повідомленні.
Евакуація проводилася в радіусі 500 м від місця знаходження бомби. Влада вивезла у безпечне місце всіх жителів району, включаючи громадян, які перебувають у двох будинках для людей поважного віку.
Крім того, усім людям у радіусі одного кілометра було доручено тримати двері та вікна закритими та не виходити на вулицю.
Всього майже 31 тис. людей опинилися в "сфері впливу" - це була найбільша евакуація в Дюссельдорфі після Другої світової війни.
У суботу, коли операція була успішно завершена, люди змогли повернутися додому.
Британську повітряну бомбу вагою 10 центнерів часів Другої світової війни виявили в п’ятницю на будівельному майданчику, де працював екскаватор.
Фото: rp-online.de