У Дюссельдорфі евакуювали понад 11 тисяч осіб через бомбу часів Другої світової

У німецькому Дюссельдорфі на час операції зі знешкодження бомби у п’ятницю евакуювали понад 11 тисяч людей.

Про це в суботу, 18 січня, повідомляє Rheinische Post.

"Понад 11 000 людей мали залишити свої будинки", - йдеться у повідомленні.

Евакуація проводилася в радіусі 500 м від місця знаходження бомби. Влада вивезла у безпечне місце всіх жителів району, включаючи громадян, які перебувають у двох будинках для людей поважного віку.

Крім того, усім людям у радіусі одного кілометра було доручено тримати двері та вікна закритими та не виходити на вулицю.

Всього майже 31 тис. людей опинилися в "сфері впливу" - це була найбільша евакуація в Дюссельдорфі після Другої світової війни.

У суботу, коли операція була успішно завершена, люди змогли повернутися додому.

Британську повітряну бомбу вагою 10 центнерів часів Другої світової війни виявили в п’ятницю на будівельному майданчику, де працював екскаватор.

Фото: rp-online.de