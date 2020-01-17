Франція відправить на Близький Схід атомний авіаносець

Франція у січні направить атомний авіаносець «Шарль де Голль» в близькосхідний регіон.

Про це повідомив французький президент Емманюель Макрон в ході виступу перед військовослужбовцями на базі ВПС поблизу Орлеана.

За його словами, «Шарль де Голль» буде допомагати у проведенні країною військової операції «Шаммаль». Вона триватиме по квітень 2020 року.

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«Після цього він (авіаносець) буде переміщений в зону Атлантичного океану і в Північне море»,— розповів президент Франції.