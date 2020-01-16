ЄС та Іран обговорили ситуацію навколо ядерної угоди

Високий представник ЄС Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф у Нью-Делі обговорили розвиток подій навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану (СВПД).

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Вони обговорили останній розвиток подій навколо СВПД. Жозеп Боррель підкреслив, що Європейський Союз зацікавлений у збереженні цієї угоди, яка зараз є більш важливою, ніж будь-коли раніше, у світлі небезпечної ескалації на Близькому Сході та у регіоні Перської затоки", - йдеться у повідомленні.

Зустріч відбулася в столиці Індії під час міжнародної конференції Raisina Dialogue 2020, яка присвячена розгляду шляхів вирішення найбільш гострих проблем, що постають перед міжнародним співтовариством.

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Як уже повідомляв Укрінформ, у 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій, за яким Іран відмовлявся реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.

Після повітряної операції США поблизу аеропорту Багдада, в результаті якої 3 січня був вбитий іранський генерал Сулеймані, та подальшого загострення ситуації на Близькому Сході, Тегеран 5 січня оголосив, що країна більше не буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо обмеження кількості центрифуг для збагачування урану відповідно до СВПД.

Німеччина, Франція та Велика Британія як країни-підписанти укладеної в 2015 році ядерної угоди з Іраном 14 січня запустили механізм вирішення спорів у рамках СВПД. Високий представник ЄС, який є координатором ядерної угоди з Іраном, висловив сподівання, що в результаті дипломатичних зусиль сторони-учасниці зможуть зберегти цю домовленість.