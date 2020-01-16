ЄС та Іран обговорили ситуацію навколо ядерної угоди
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
"Вони обговорили останній розвиток подій навколо СВПД. Жозеп Боррель підкреслив, що Європейський Союз зацікавлений у збереженні цієї угоди, яка зараз є більш важливою, ніж будь-коли раніше, у світлі небезпечної ескалації на Близькому Сході та у регіоні Перської затоки", - йдеться у повідомленні.
Зустріч відбулася в столиці Індії під час міжнародної конференції Raisina Dialogue 2020, яка присвячена розгляду шляхів вирішення найбільш гострих проблем, що постають перед міжнародним співтовариством.
Як уже повідомляв Укрінформ, у 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій, за яким Іран відмовлявся реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, Євросоюз.
Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.
Після повітряної операції США поблизу аеропорту Багдада, в результаті якої 3 січня був вбитий іранський генерал Сулеймані, та подальшого загострення ситуації на Близькому Сході, Тегеран 5 січня оголосив, що країна більше не буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо обмеження кількості центрифуг для збагачування урану відповідно до СВПД.
Німеччина, Франція та Велика Британія як країни-підписанти укладеної в 2015 році ядерної угоди з Іраном 14 січня запустили механізм вирішення спорів у рамках СВПД. Високий представник ЄС, який є координатором ядерної угоди з Іраном, висловив сподівання, що в результаті дипломатичних зусиль сторони-учасниці зможуть зберегти цю домовленість.